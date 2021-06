Juventus, allarme de Ligt | Problema all'inguine: Olanda in ansia

Problema all’inguine nel corso dell’ultimo allenamento con l’Olanda per de Ligt: preoccupazione per il centrale della Juventus

Manca sempre meno all’inizio dell’Europeo e tutti i commissari tecnici sperano di non incappare in infortuni dell’ultimo momento. L’Italia ha già subito la perdita di Stefano Sensi, per l’ennesimo problema agli adduttori, mentre ora è l’Olanda di Frank de Boer a tenere il fiato sospeso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Come rivelato dal CT degli ‘Orange’ in conferenza stampa, Matthijs de Ligt ha subito un infortunio all’inguine nel corso dell’ultimo allenamento della Nazionale olandese. Frank de Boer, riguardo al centrale della Juventus, ha dichiarato: “Non vogliamo correre rischi. Dobbiamo aspettare e vedere come evolve la situazione”. Il classe ’99 non verrà rischiato nelle prossime amichevoli e verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti per capire l’entità dell’infortunio.