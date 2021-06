Ruslan Malinovskyi, interrogato sulla Serie A, ha spiazzato tutti: “Il più forte non è Ronaldo, ci sono giocatori più forti di lui in Italia”

È stata una stagione complicata per Cristiano Ronaldo: nonostante abbia vinto il premio di capocannoniere della Serie A, l’unico a raggiungere questo titolo in Italia, Spagna e Inghilterra, non è riuscito ad essere determinante nei match chiave. In particolare, poi, è pesata la sua ‘assenza’ nella doppia sfida col Porto che ha sancito l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Ora il cinque volte Pallone d’Oro è impegnato con il Portogallo, ma intanto arriva un ‘attacco’ dalla Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Malinovskyi duro: “Cristiano Ronaldo non è il più forte della Serie A”

Intervenuto sul canale ‘YouTube’ ‘Вацко Live’, Ruslan Malinovskyi ha commentato il livello che ha trovato nel campionato italiano. “Il calciatore più forte della Serie A? Non è Cristiano Ronaldo, la Serie A ha giocatori molto più forti di lui”. Una stoccata in piena regola a quello che è l’attuale numero ‘7’ della Juventus. Il trequartista dell’Atalanta, poi, ha rivelato: “Posso però dire il calciatore più forte con cui ho giocato e questo è senza dubbio Muriel. Un giocatore incredibile. Se le cose fossero andate un po’ diversamente, avrebbe giocato per una squadra come il Barcellona“.