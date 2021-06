Club di Serie A interessati a Kenneth Paal, terzino sinistro olandese in forza al Pec Zwolle



Possibile futuro in Serie A per Kenneth Paal. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il terzino sinistro olandese del Pec Zwolle piace a diversi club italiani. Tra questi figura senz’altro il Verona, alla ricerca di un sostituto di Dimarco che tornerà all’Inter come confermato ieri dal suo agente.

Cresciuto nel Psv Eindhoven, dove ha militato fino al 2018, il 23enne di Arnhem è un giocatore veloce con un mancino molto preciso. 28 presenze nella stagione che si è da poco conclusa, Paal potrebbe essere acquistato a un prezzo molto basso visto che è in scadenza a giugno 2022.