Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Cagliari in estate: due le possibili destinazioni per l’attaccante argentino

Sei gol in stagione e una seconda parte di campionato in cui ha perso il ruolo di titolare: Giovanni Simeone potrebbe lasciare Cagliari in questa sessione di Calciomercato.it. Dalla Spagna si parla del futuro del ‘Cholito’ e si indicano due possibili destinazioni: Spagna e Inghilterra. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Come riferisce ‘as.com’, Diego Simeone aveva consigliato il figlio di fare un’esperienza in Italia prima di trasferirsi nel campionato spagnolo o nella Premier League. Il momento per il salto sembrerebbe essere arrivato e nelle prossime settimane Simeone potrebbe fare le valigie ed iniziare una nuova avventura.