Juventus, centrocampo da rinforzare: da non escludere un doppio arrivo, con il ritorno di Pjanic e il sogno Pogba

In attesa di capire cosa accadrà a Cristiano Ronaldo, il cui futuro resta in bilico, così come quello di Paulo Dybala, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto, la Juventus ragiona sui colpi futuri. In particolare l’obiettivo sarebbe rafforzare la linea mediana. E proprio nel summit che si è tenuto ieri con Massimiliano Allegri, si è parlato di questo. Il tecnico, riferisce il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe fatto i nomi per rinforzare il centrocampo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Allegri sogna Pjanic e Pogba

E i nomi fatti dal tecnico sarebbero due in particolare. Il primo è Miralem Pjanic, per cui si intensificano le voci di un ritorno in bianconero. L’opzione si sta scaldando sempre più e potrebbe prendere una piega decisiva qualora il Barcellona aprisse al prestito. Il sogno invece è un altro ritorno, quello di Paul Pogba. L’acquisto di una grande mezzala sarebbe la priorità e il francese è il primo nome fatto dal tecnico livornese.

L’affare non è certamente semplice, anche per un discorso di stipendi. Strapparlo al Manchester United non sarà facile, ma in questo senso la chiave potrebbe essere proprio Ronaldo. La prima alternativa al francese è Manuel Locatelli. Al momento però le pretese del Sassuolo per il nazionale italiano sono troppo alte. La Juventus comunque studia il momento giusto: l’intervento in mediana è prioritario. Intanto il club si muove su altri fronti. In primis Donnarumma, dove i bianconeri restano in pole anche se Szczesny gode comunque della stima di Allegri. E poi la questione attaccante, con i dubbi attorno a Ronaldo e Dybala. Oltre alla conferma di Morata servirà un altro nome. Vlahovic è molto difficile viste le alte richieste della Fiorentina, mentre il profilo di Icardi resta di grande attualità.