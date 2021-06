L’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ha detto la sua sulle situazioni di Szczesny, Buffon e Donnarumma

Con il ritorno di Massimiliano Allegri ci sono molte situazioni in bilico in casa Juventus. Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconeri, ha commentato i principali temi di mercato legati al club piemontese. Dal futuro di Szczesny e Donnarumma, passando per quello di Cristiano Ronaldo, Buffon e Dybala: clicca qui per leggere l’intervista completa su ‘calciomercatonews.com’.