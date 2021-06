Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus ed ha già tracciato le linee guida del prossimo calciomercato insieme alla dirigenza. Novità in difesa

La nuova era della Juventus è iniziata in questi giorni. I bianconeri hanno salutato ufficialmente in conferenza stampa Fabio Paratici chiudendo una lunga parentesi della propria storia, mentre al contempo hanno riaccolto Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico livornese ieri è tornato alla Continassa e insieme a Nedved e Cherubini ha tracciato le linee guida della Juventus del futuro. In tal senso, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre alle priorità tra centrocampo ed attacco, i bianconeri hanno parlato anche di un rinforzo in difesa e il primo nome sul taccuino del neo allenatore juventino è il viola Nikola Milenkovic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, torna di moda in difesa: Allegri ha scelto Milenkovic

Milenkovic andrebbe ad allungare le rotazioni difensive, apportando insieme alla sua giovane età anche una buona dote di talento ed esperienza in Serie A ad un prezzo non eccessivo, completando il quadro con Chiellini, Bonucci e De Ligt. Senza cessioni, inoltre la Juventus avrà il budget per un solo grande acquisto che verrà fatto invece a centrocampo. Nel frattempo la rosea sottolinea la necessità di ampliare comunque l’organico con rincalzi e sostituti all’altezza.

In questo senso si andrebbe a collocare Milenkovic, che ha peraltro il contratto in scadenza 2022 e nei pensieri della Juve andrebbe a rimpiazzare Demiral che non è soddisfatto del numero di presenze collezionate nelle due stagioni in bianconero, diventando con un addio una discreta plusvalenza, o una pedina di scambio. Il serbo al contrario dalla Fiorentina potrebbe arrivare per una decina di milioni anche se Gattuso proverà a convincerlo a restare. In tema di seconde linee andrà inoltre valutato il futuro di alcuni prestiti come Luca Pellegrini per la corsia sinistra, e Rovella a centrocampo dopo l’acquisto a gennaio.