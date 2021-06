Si accende il calciomercato del Genoa, arriva l’annuncio di Preziosi sulla permanenza di Ballardini: assalto all’esterno del Milan e non solo

L’estate sta per arrivare e il calciomercato è pronto ad infiammarsi. C’è già movimento anche per quanto riguarda le parti medio-basse della classifica. In particolare, il Genoa opta per la continuità con il tecnico Ballardini. A confermare ciò, è stato lo stesso presidente Enrico Preziosi ai microfoni de ‘Il Secolo XIX’: “Ballardini resta, settimana prossima ci incontreremo per costruire la squadra secondo le sue richieste. Con lui abbiamo cambiato rotta e ci siamo salvati, è tempo di progettare il Genoa del futuro”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Genoa, doppio colpo sulle fasce: occhi in casa Milan e non solo

La società targata Preziosi è già al lavoro per potenziare gli esterni, molto importanti nel 3-5-2 di Ballardini. Gli occhi dei rossoblù puntano dritti verso Milan e Atalanta, in questo senso. Sempre secondo il quotidiano ligure, infatti, gli obiettivi in cima alla lista sarebbero Andrea Conti e Arkadiusz Reca. Entrambi i giocatori sono attualmente in prestito rispettivamente al Parma e al Crotone fino al 30 giugno. Sarebbero due esuberi per i club che ne detengono il cartellino e l’ipotesi Genoa appare più che concreta. Difficile una permanenza nelle attuali squadre visto l’approdo delle stesse in Serie B.

Emanuele Tavano