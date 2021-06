Calciomercato, nuova panchina per Conte! Tutti i dettagli

Niente Tottenham per Antonio Conte dopo l’addio all’Inter. Spunta una nuova ipotesi in Premier League: i dettagli

Dopo il Real Madrid, che ha scelto Carlo Ancelotti, si allontana un’altra panchina per Antonio Conte. Anche il Tottenham, infatti, avrebbe deciso di chiudere con un nulla di fatto la trattativa per l’allenatore ex Inter. Alla base di questa decisione ci sarebbero le importanti richieste per gli acquisti fatte dal tecnico pugliese. Nelle ultime ore è però spuntata un’altra pista per Conte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, ipotesi Arsenal per Conte | I dettagli

Secondo quanto riportato su Twitter da ‘indykaila News’, Conte potrebbe rimanere fermo all’inizio della prossima stagione e prendersi una pausa, aspettando la chiamata dell’Arsenal. La posizione di Arteta, infatti, non è così salda e l’ex Juve ed Inter potrebbe attendere l’evolversi della stagione in casa ‘Gunners’, subentrando anche a stagione in corso in caso di esonero dell’allenatore spagnolo. Nuova pista in Premier League, dunque, per il tecnico salentino. Staremo a vedere.