Stadio Roma, Calabrese: “La vecchia proprietà non aveva tutto questo interesse”

Pietro Calabrese, Vice Sindaco di Roma, fa chiarezza sulla revoca dell’interesse pubblico al progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle

Pietro Calabrese, Vice Sindaco di Roma con delega alla Città in Movimento, è stato intervistato da “Gli Inascoltabili” in onda su ‘Nsl Radio’. Ecco le sue dichiarazioni sulla revoca dell’interesse pubblico al progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle: “Intanto la delibera portata in Giunta non è esattamente la revoca dell’interesse pubblico: si prende atto e si ritirano gli atti confezionati, perché non ci sono più i presupposti. Venendo meno questo presupposto, perché la nuova proprietà della società calcistica non vuole più realizzare lo stadio a Tor di Valle, noi ne dobbiamo prendere atto. L’interesse rimane, non rimane relativamente a quel contesto ma ovviamente c’è l’interesse di Roma Capitale di realizzare uno stadio non solo per la Roma ma anche per la Lazio“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Non solo Tottenham: anche il PSG tratta con Paratici

“Se lo stadio alla fine si farà? Noi abbiamo sempre detto che gli imprenditori devono avere la capacità di mantenere fede. La sera in cui raggiungemmo l’accordo con la Roma e Eurnova c’erano Parnasi e Baldissoni e io feci una battuta: ora facciamo lo stadio ma voi mettere su una squadra in grado di vincere, visto che non lo fa più da non so quanti anni. Devo dire che anche li da parte della ex proprietà tutto questo grande sforzo per mettere su una grande squadra non c’è stato. Lo stesso discorso vale anche per lo stadio, non c’è stato tutto questo grande interesse per realizzarlo altrimenti si sarebbe scelto un partner più affidabile. Non basta soltanto fare i progetti, ma serve la capacità imprenditoriale di portarli avanti”.