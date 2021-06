Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al possibile erede di Cristiano Ronaldo

In casa Juventus si lavora sul futuro della squadra affidata ora alle sapienti mani di Massimiliano Allegri, rientrato a Torino dopo un paio d’anni di pausa. Con il ritorno dell’allenatore dei cinque titoli potrebbe al contrario lasciare Cristiano Ronaldo nel corso di questa estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici si commuove: “Ricevuto più di quanto dato” | Agnelli: “Superlega grido disperato”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Ronaldo al Manchester United: scambio senza Pogba!

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza tra i papabili candidati per raccogliere l’eredità di CR7 qualora dovesse davvero lasciare Torino e la Serie A. Per il 42% dei votanti il preferito è Dusan Vlahovic, stella della Fiorentina, che ha battuto in volata Mauro Icardi fermo a 31,2%. Più staccate le ipotesi che portano in attacco a Kean e Milik.