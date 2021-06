Italia-Repubblica Ceca, Berardi: “Titolare con la Turchia? Posso fare ancora meglio”

Ottima prova di Berardi in Italia-Repubblica Ceca, l’attaccante azzurro parla delle prospettive per il debutto all’Europeo

Quinto gol nelle ultime sei partite con la Nazionale per Berardi, tra i protagonisti di Italia-Repubblica Ceca. L’attaccante del Sassuolo conferma le sue doti e, intervistato a fine gara da ‘Rai Sport’, si candida per una maglia da titolare contro la Turchia, al debutto all’Europeo tra sette giorni.

“Dovevamo prendere il ritmo nei primi minuti – spiega – Era importante prepararci al meglio per il match contro la Turchia. Non so se giocherò titolare, il mister ce lo dice sempre alla fine. Chiunque giocherà tra me, Chiesa e Bernardeschi darà il massimo. Di sicuro, posso ancora migliorare, stasera sono contento perché ho fatto una gran partita. Se giochiamo così, spero si possa arrivare più in alto possibile”.