Italia-Repubblica Ceca 4-0, Mancini sorride | Poker azzurro

Italia-Repubblica Ceca 4-0, grande prestazione azzurra nell’ultima amichevole pre Europeo: uomini di Mancini in gran forma

Prova generale ottima per l’Italia, a sette giorni dall’Europeo. A Bologna, l’amichevole con la Repubblica Ceca finisce con un rotondo 4-0. Le risposte per Roberto Mancini sono arrivate, gli azzurri sono in palla e pronti a essere protagonisti.

Inizio di gara a basso ritmo, con un brivido dopo circa venti minuti per Bonucci, che cade male con un brutto movimento del ginocchio destro. Tutto rientrato, per fortuna, in breve. L’Italia, col passare dei minuti, macina gioco e sblocca con un destro sul primo palo di Immobile, agevolato da una leggera deviazione. Un’altra deviazione propizia il raddoppio di Barella poco prima dell’intervallo, dopo una grande percussione del centrocampista. Nella ripresa, i cechi abbozzano una reazione, ma gli azzurri alzano i ritmi e divertono. Berardi, Insigne, Chiellini sfiorano il gol. Il tris arriva con Insigne, servito alla perfezione in profondità da Immobile. L’attaccante del Napoli poi regala a Berardi la palla del quarto gol.

ITALIA-REPUBBLICA CECA 4-0 – 23′ Immobile, 43′ Barella, 66′ Insigne, 73′ Berardi