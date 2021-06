Inter, addio UFFICIALE | Segue Ancelotti al Real Madrid!

Antonio Pintus, preparatore atletico dell’Inter con Conte in panchina, lascia i nerazzurri: è ufficiale il suo passaggio al Real Madrid

La notizia era già circolata dopo l'ufficialità di Ancelotti al Real Madrid, adesso è ufficiale: Antonio Pintus è il nuovo preparatore atletico dei 'Blancos'. L'ormai ex Inter lascia il club nerazzurro dopo le due stagioni al fianco di Antonio Conte e torna a collaborare con la società madrilena. Si tratta infatti di un ritorno al Real per l'ex Juve dopo l'esperienza avuta in Spagna dal 2016 al 2019 prima di tornare a lavorare con Conte all'Inter.

Inter, UFFICIALE: Pintus è il nuovo preparatore atletico del Real Madrid!

Ecco il comunicato ufficiale del club spagnolo: “Il Real Madrid comunica l’ingaggio di Antonio Pintus come responsabile dei preparatori atletici della prima squadra e come responsabile della preparazione atletica di tutte le squadre iscritte dal club”. Nuovo addio, dunque, in casa Inter dopo la separazione con Antonio Conte e l’arrivo in panchina di Simone Inzaghi.