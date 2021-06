Giornata calda in casa Lazio. Sono queste le ore e i giorni, infatti, del possibile approdo di Maurizio Sarri in biancoceleste. Segui la trattativa con Calciomercato.it

E’ la Lazio, l’unica squadra tra le big del campionato italiano, a non avere ancora un allenatore. Claudio Lotito e Igli Tare sono a lavoro per cercare di convincere Maurizio Sarri. Sono stati fatti tanti sondaggi e molti tecnici, come Tedesco, si sono proposti, ma la prima scelta è l’ex Chelsea e Juventus. Si lavora per trovare l’intesa definitiva: i contatti – come raccontato su Calciomercato.it – proseguono ormai da giorni. Ieri sera il faccia a faccia a Formello, oggi nuova giornata di incontri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Segui con noi la trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri

Ore 13.10 – Igli Tare e Ramadani hanno lasciato Villa San Sebastiano:

Ore 12.45 – Come raccontato, è presente Ramadani a Roma. L’obiettivo è trovare la quadra, non solo economica, ma anche tecnica. Bisogna capire quali calciatori faranno parte del progetto Lazio.

Ore 11.45 – In mattinata ha avuto inizio un nuovo summit tra Claudio Lotito, Igli Tare e l’agente di Sarri, Ramadani