Il Tottenham ha preso la decisione su Antonio Conte: la scelta degli spurs nella trattativa per il tecnico salentino

Niente Tottenham per Antonio Conte. Come si legge sul ‘Telegraph’, il club inglese avrebbe deciso di chiudere con un nulla di fatto la trattativa per l’allenatore salentino. Dopo aver detto addio all’Inter e vista sfumare l’ipotesi Real Madrid, per Conte sembrerebbe chiudersi un’altra opportunità. A far propendere il Tottenham per il no le richieste di acquisti presentate dall’allenatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa tra gli Spurs e l’ex Chelsea si era bloccata proprio per i dubbi del club inglese sull’ingaggio richiesto da Conte e per le condizioni relative alla campagna acquisti. Un duplice ostacolo che, stando a quanto riportato dal tabloid britannico, avrebbe spinto il Tottenham ad abbandonare la trattativa e orientarsi su altri nomi.