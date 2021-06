Il presidente del Tottenham Daniel Levy prova a giocare l’ultima carta per convincere Antonio Conte ad accettare la corte del Tottenham

Antonio Conte e l’Inter hanno divorziato dopo la vittoria di uno scudetto tanto desiderato. Una differenza di vedute sul prossimo futuro che ha spinto entrambe le parti ad intraprendere altre strade con i nerazzurri che hanno optato per Simone Inzaghi. Al contrario il tecnico campione d’Italia è ancora a caccia di una nuova sistemazione, con il Tottenham che appare come la pista ad oggi più probabile, nonostante non manchino di certo ostacoli per la chiusura della trattativa. A tal proposito il patron degli ‘Spurs’, Daniel Levy avrebbe pronta la carta giusta per convincere Conte a scegliere il ritorno a Londra per il proprio futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Stop per Conte al Tottenham: gli ostacoli per la chiusura. Tempi stretti

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Conte ‘spaventa’ l’Inter | Lukaku nel mirino

Calciomercato, Conte di nuovo a Londra: Levy gioca la carta Kane

Dall’Inghilterra insistono sul rientro in Premier League dell’allenatore ex Inter, che ai tempi del Chelsea lasciò un ottimo ricordo. Stando a quanto rimbalza dalla Gran Bretagna, il presidente del Tottenham Daniel Levy ha giocato la sua ultima carta, forse quella vincente, per convincere Conte. Sul piatto la permanenza di Harry Kane, forte attaccante inglese che era stato recentemente accostato con forza al Manchester City di Guardiola per il dopo Aguero, ed in passato anche alla Juventus.

Per i tabloid inglesi ci sarebbe anche un’intesa di massima tra gli ‘Spurs’ con ingaggio monstre secondo solo a Guardiola, da 17 milioni, ed eventuale firma nelle prossime ore. In realtà la situazione non è così definita. Conte resta comunque molto attratto dalla possibilità, e la rinuncia di Levy ai milioni del City per Kane potrebbe rappresentare l’ago della bilancia per il buon esito della trattativa. In caso di ritorno in Premier, Conte secondo il ‘Mirror’ avrebbe già stilato una lista di papabili acquisti: Skriniar, Eriksen e Perisic dall’Inter, oltre a Matic e Giroud.