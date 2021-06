Calciomercato Milan, da Calabria a Kessie: la situazione rinnovi

Maldini è alle prese con la situazione rinnovi. Lasciato andare Gianluigi Donnarumma, il Milan non può permettersi di perdere Kessie e Calabria

Sono giorni caldi in casa Milan. I rossoneri, con Maldini e Massara, stanno lavorando su più fronti. Stefano Pioli vorrebbe avere buona parte dell’organico a disposizione quando inizierà la preparazione estiva in vista della nuova stagione. In attesa dell’ufficialità di Tomori, che non tarderà ad arrivare, si lavora con Cellino per Tonali, per il quale si stanno rivedendo le modalità di pagamento. Giroud resta un nome caldissimo per l’attacco ma il Milan non ha ancora affondato il colpo.

Al ritiro non ci sarà certamente Donnarumma. Resta un’incognita, invece, il futuro di Hakan Calhanoglu che non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo. Le situazioni rinnovi rischiano di non far dormire sonni tranquilli a Maldini, Gazidis e Massara, chiamati a trovare una soluzione per Davide Calabria, Romagnoli e Franck Kessie.

Calciomercato Milan, Kessie va blindato

Ieri pomeriggio c’è stato un incontrato, interlocutorio, con l’entourage di Davide Calabria: c’è ancora distanza tra le parti ma essendo di fronte a somme ancora non altissime l’accordo alla fine dovrebbe essere trovato. Ci si aggiornerà più avanti, magari proprio in concomitanza con l’inizio della nuova stagione.

Per Kessie, invece, gli incontri risalgono a qualche giorno fa: anche in questo caso le parti non sembrano così vicine. Per l’ivoriano il Milan sarà chiamato ad uno sforzo importante perché l’offerta da 3,5 milioni di euro non sembra bastare. Vista la richiesta da 5 più bonus. Il Milan non può rischiare di perdere due pedine fondamentali come il terzino e il centrocampista. Discorso diverso, invece, per il capitano, che già percepisce parecchio e che non è più un titolarissimo, con l’esplosione di Tomori. La separazione con il centrale, ad oggi, sembra davvero inevitabile.