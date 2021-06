Doppio possibile colpo in Spagna. Il Milan oltre a provare a trattenere Brahim Diaz, guarda in casa Barcellona. Torna di moda il nome di Junior Firpo

Il Milan torna a guardare in Spagna per rafforzare l’organico a disposizione di Stefano Pioli. Uno degli obiettivi primari di Maldini e Massara è quello di riuscire a strappare un nuovo accordo con il Real Madrid per Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo si è ambientato bene a Milano ed è pronto a rimanere: il giocatore piace parecchio al tecnico, che nel finale di stagione lo ha usato con maggiore continuità. Il calciatore è risultato decisivo per la qualificazione in Champions League, soprattutto con il gol alla Juventus.

Brahim Diaz è sbarcato in Italia, in prestito secco ma gli ottimi rapporti tra il Milan e il Real Madrid, potrebbero far prolungare la sua avventura in rossonero. L’idea sarebbe quella di un nuovo prestito con riscatto. La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, parla di un possibile prestito biennale con obbligo. Il ritorno al Milan di Brahim non dovrebbe essere comunque un problema, soprattutto dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Junior Firpo

Il Milan si guarda attorno anche per rafforzare le corsie di difesa. Con l’addio di Diogo Dalot andrà trovato un sostituto sia di Theo Hernandez che di Davide Calabria. Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, i rossoneri sarebbero pronti a tornare alla carica per Junior Firpo del Barcellona.