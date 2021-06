Calciomercato Lazio, Sarri in panchina | Arriva l’annuncio di Lotito

Arriva l’annuncio di Lotito sul possibile approdo di Sarri sulla panchina della Lazio; le ultime di calciomercato

In casa Lazio filtra ottimismo per l’approdo di Sarri in panchina, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Ieri si è verificato il primo incontro tra Lotito e l’allenatore che, dopo aver visitato il centro sportivo di Formello, si è intrattenuto a cena col presidente. Restano quindi le sensazioni positive per l’approdo dell’ex Napoli sulla panchina biancoceleste, ma lo stesso Lotito non ha voluto sbilanciarsi. Chiaro il suo commento a ‘Il Messaggero’: “La trattativa resta aperta. Vediamo che succederà ma al momento non c’è ancora l’accordo”.

Calciomercato Lazio, oggi nuovo incontro tra Sarri e Lotito

Già oggi potrebbe dunque verificarsi un nuovo incontro tra le parti con la presenza dell’agente Ramadani. Tra le questioni più importanti da affrontare ci sono l’ingaggio di Sarri (c’è una differenza di 300 o 400mila euro), la composizione e il costo dello staff tecnico e il budget destinato al prossimo mercato.