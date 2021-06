La Juventus punta a rinnovare il centrocampo in vista del prossimo anno. Nel mirino anche Aouar sul quale però c’è una folta concorrenza

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri è già al lavoro per potenziare l’organico a disposizione, andando a puntellare i vari reparti. Tra le situazioni in divenire c’è quella relativa al centrocampo, dove si prospettano cambiamenti importanti dopo un’annata complessa, che ha messo in evidenza tutte le lacune di una mediana mai davvero in ritmo alla corte di Pirlo. Per risollevare il reparto serviranno quindi calciatori di qualità ed in rampa di lancio, come Houssem Aouar, che da tempo piace alla Juventus, ma che ha su di se gli occhi di mezza Europa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Aouar nel mirino di tutte le big: vuole la Premier

A proposito del giovane talento dell’Olympique Lione, secondo il collega Abdellah Boulma, che ha rilasciato un’intervista a ‘The Arsenal Review’, il PSG avrebbe messo nel mirino lo stesso Aouar che però dal canto suo ad oggi vorrebbe andare a giocare in Premier League. Il giornalista ha infatti sottolineato: “Houssem Aouar ha iniziato l’anno molto bene poi ha avuto problemi nello spogliatoio del Lione. Ha giocato molto meno, il suo valore è diminuito. È interessata la Juventus ed anche il PSG. Vorrebbe anche giocare in Premier League”.

Nel caso specifico di un futuro inglese per Aouar ci sarebbero in particolar modo il Manchester City di Pep Guardiola, e l’Arsenal reduce dall’ennesima stagione sottotono. Si tratta dei maggiori pericoli insieme al PSG per la Juventus nella corsa al giovane transalpino.