Primi incontri tra Allegri e la dirigenza della Juventus per pianificare le strategie di mercato. Icardi e Vlahovic nei radar del tecnico bianconero

E’ ufficialmente iniziato ieri l’Allegri 2.0 alla Juventus. Il tecnico toscano è tornato alla Continassa con il suo staff per un primo approccio con i vertici bianconeri per programmare la nuova stagione. Oggi sarebbe previsto un nuovo summit con Cherubini e Nedved, dove si potrebbe entrare più nello specifico sugli aspetti di mercato e sulla costruzione della nuova squadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Futuro Donnarumma: dietrofront Raiola

Juventus, nuovo bomber: Icardi e Vlahovic nella lista di Allegri

Allegri vorrebbe mettere Dybala al centro del suo progetto spingendo verso il rinnovo, confermando Morata al suo fianco con la ‘Vecchia Signora’ pronta a rinnovare il prestito dello spagnolo dall’Atletico Madrid. In bilico resta il futuro di Cristiano Ronaldo, con la Juve in attesa della volontà di CR7 se rispettare il contratto in scadenza tra un anno o lasciare in anticipo Torino. Intanto Allegri potrebbe chiedere alla società un nuovo bomber i i primi due nomi nella lista del mister livornese sarebbero quelli di Vlahovic e Icardi come riporta ‘Tuttosport’. L’arrivo dell’argentino, da tempo nei radar bianconeri, potrebbe intrecciarsi con il destino di Ronaldo che in tale scenario sbarcherebbe al PSG.

Per il gioiello della Fiorentina, invece, servirà un’offerta pesante tra i 50 e i 60 milioni di euro per cercare di strapparlo ai viola. Al momento restano più defilati i profili di Kean, Milik e Maleh.