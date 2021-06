Futuro da definire per i talenti della Nazionale di Mancini, le ultime di calciomercato da Donnarumma a Belotti

L’ambiziosa Italia di Roberto Mancini si avvicina con fiducia all’appuntamento europeo. Stasera, a Bologna contro la Repubblica Ceca, è in programma l’ultimo test amichevole prima dell’esordio dell’11 giugno con la Turchia. Nell’attesissima competizione per Nazionali in tanti avranno quindi la possibilità di mettersi in mostra aumentando così gli interessi delle migliori società. Calciomercato.it fa il quadro sui talenti italiani in vetrina ai prossimi Europei: da Donnarumma ed Emerson a Locatelli e Belotti, le ultime di calciomercato sui giocatori dell’Italia di Mancini.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Lazio, nuovo summit: incontro con Ramadani

Calciomercato, da Donnarumma a Emerson: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Pjanic chiama Allegri | Il gesto per tornare alla Juventus

Tra i migliori elementi del reparto arretrato italiano figura Gigio Donnarumma, in uscita dal Milan e cercato dalla Juventus. L’accordo con i bianconeri ci sarà solo con una rivisitazione ed un miglioramento dell’ingaggio già percepito al Milan. L’altro club molto interessato è invece il Barcellona, che pensa a una possibile sostituzione di ter Stegen.

Se Chiellini potrebbe presto rinnovare con la Juventus, inoltre, Florenzi vaglia il ritorno in Italia. Per lui, dopo il prestito al PSG, ci sono le ipotesi Inter o permanenza alla Roma, ma nelle ultime ore avanzano indiscrezioni su un possibile scambio con Szczesny della Juve.

In Serie A, seguito da Inter, Juve e Napoli tra le altre, potrebbe anche Emerson Palmieri del Chelsea. Fernando Malta, suo nuovo agente, ha rilasciato dichiarazioni importanti a CM.IT: “Se ci fossero tutti i presupposti, se ci fosse lo scenario ideale, sarebbe contento. Ovviamente, come agenzia non ci focalizziamo soltanto lì. Emerson ha attratto attenzioni di altri campionati e di altri grandi realtà continentali”.

Calciomercato, da Locatelli a Pessina: tanti club alla finestra

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, si accelera per il primo colpo | Nuovi contatti: lo vuole Inzaghi

Tra i ruoli più importanti della Nazionale italiana c’è sicuramente il centrocampo, ricco di giovani prospetti e profili ormai lanciati in campo internazionale. Nicolò Barella piace da tempo a Real e Atletico Madrid, ma non è da sottovalutare l’interesse del Bayern Monaco. Per lui, a meno di offerte irrinunciabili, è però prevista la permanenza a Milano. Discorso simile per Lorenzo Pellegrini, che dopo l’Europeo tratterà il rinnovo con la Roma.

Chi avrà modo di catturare le attenzioni degli osservatori sarà sicuramente Manuel Locatelli. Reduce da un’ottima stagione al Sassuolo, sembra ormai pronto per il salto di qualità e piace molto alla Juventus, che deve fare i conti con la concorrenza di Roma, Manchester City e Barcellona tra le altre; il suo valore di mercato potrebbe superare i 35 milioni di euro. Altamente positiva è stata anche la stagione di Matteo Pessina dell’Atalanta, sul quale continua a esserci l’interesse del Milan.

Calciomercato, da Belotti a Bernardeschi: dubbi sul futuro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio o 60 milioni | Allegri chiede il super bomber

Nell’attacco italiano avrà modo di farsi vedere Andrea Belotti, capitano 27enne del Torino ormai da anni seguito dalle società italiane e straniere. Valutato circa 30 milioni di euro, il ‘Gallo’ in Italia piace a Milan e Roma, ma in Premier League ci sono le ipotesi West Ham, Tottenham e Chelsea. I rossoneri sono stati accostati anche a Federico Bernardeschi, che con il ritorno di Allegri in bianconero potrebbe anche restare. Grande curiosità, infine, c’è attorno a Giacomo Raspadori del Sassuolo, seguito da tutte le ‘big’ italiane e non solo. Le sue prestazioni agli Europei potrebbero far lievitare ulteriormente l’attuale valutazione da 15 milioni di euro.