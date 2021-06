Lontano il colpo De Paul per l’inter in questo mercato estivo. Il gioiello dell’Udinese potrebbe lasciare la Serie A per approdare all’Atletico Madrid

Sembra sfumare la pista Rodrigo De Paul per l’Inter. Il centrocampista argentino era stato vicino ai nerazzurri lo scorso inverno, prima del dietrofront del club campione d’Italia legato alle problematiche economiche della proprietà. Per il momento la dirigenza di Viale della Liberazione e Zhang pensano alle uscite, con l’obiettivo di far respirare il bilancio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inter, De Paul lontano: c’è l’Atletico Madrid nel futuro

Solo dopo gli uomini mercato nerazzurri affonderanno il colpo in entrata, per puntellare a dovere la rosa del nuovo tecnico Simone Inzaghi. E tra questi, a meno di colpi di scena, non dovrebbe esserci appunto De Paul come sottolinea stamane ‘La Repubblica’. Stando al quotidiano romano, sarebbe praticamente impossibile lo sbarco a Milano del gioiello dell’Udinese in questo mercato estivo. L’Inter non avrebbe le risorse necessarie per portare De Paul alla corte di Inzaghi, con il nazionale albiceleste che sembra destinato a lasciare l’Italia.

Su De Paul, che piace anche a Milan e Juventus in Serie A, ci sarebbe infatti il forte pressing dell’Atletico Madrid del connazionale ed estimatore Simeone. I neo-campioni di Spagna sarebbero disposti ad accontentare l’Udinese a mettere sul piatto i 40 milioni di euro richiesti dall’Udinese.