Calciomercato Inter, svolta per Sanchez | Cambia tutto con Inzaghi

Il futuro dell’Inter pare arrivato a una svolta cruciale tra campo e calciomercato. Nuovo ciclo con Simone Inzaghi in panchina: il tecnico sceglie in attacco

L’Inter è pronta a riscrivere un nuovo corso, dopo l’arrivo ufficiale di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. La Beneamata dovrà condurre una sessione di calciomercato particolarmente oculata, tra colpi in entrata e in uscita e con grande attenzione al bilancio. I nerazzurri, infatti, dovranno con ogni probabilità sacrificare almeno un big per sistemare i conti, ma dovranno parallelamente anche sistemare la rosa e ridurre il monte ingaggi.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Stop per Conte al Tottenham: gli ostacoli per la chiusura. Tempi stretti

Una missione non semplice, soprattutto se si vorrà tentare di mantenere inalterato il livello del gruppo e l’impatto complessivo della squadra sul campo. L’Inter è attesa, quindi, a mosse forti e decisioni importanti, per farsi trovare pronta nella prossima stagione e tentare di difendere lo scudetto conquistato. In tal senso, Inzaghi è pronto a fornire un contributo importante, soprattutto nella valutazione della rosa attuale: occhio a un nome in attacco che potrebbe essere al centro di un’importante rivalutazione nel prossimo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offertona per Lautaro Martinez | Erede a costo zero

Calciomercato Inter, svolta per il futuro di Sanchez: rinnovo in vista

E’ così che Alexis Sanchez potrebbe essere al centro di una nuova svolta per il suo futuro. L’attaccante cileno piace al nuovo allenatore per duttilità e qualità che riesce a imprimere nel suo gioco. Non avrà più l’esplosività di un tempo, ma è un profilo capace di scompaginare le difese avversarie e da più posizioni. Può imporsi come trequartista dietro le punte, come seconda punta e anche come esterno.

Per questo motivo, Inzaghi, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, avalla la permanenza dell’attaccante. Il cileno può rinnovare e spalmare l’attuale contratto con il club nerazzurro. 14 milioni netti totali potrebbero, quindi, diventare poco meno di 5 a stagione fino al 2024. Una mossa importante che rispecchierebbe a pieno il nuovo corso dell’Inter: oculatezza al bilancio, ma senza mettere da parte le ambizioni sul campo. Al netto dei possibili sacrifici che potrebbero avvenire in attacco, il cileno dovrebbe quindi restare e formare il tandem offensivo con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.