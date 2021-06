Calciomercato Inter, Emerson Palmieri si avvicina | Primo colpo per Inzaghi

L’Inter progetta il calciomercato e fa partire la corsa a uno dei primi nomi desiderati da Simoni Inzaghi. Si accelera per mettere a segno il colpo

L’Inter deve fare i conti con forti restrizioni economiche che rischiano di complicare non poco il mercato in entrata nei prossimi mesi. Delle cessioni saranno inevitabili, sia per sistemare i conti sia per permettere a Simone Inzaghi di avere a disposizione qualche colpo mirato per la sua rosa. Beppe Marotta si sta già muovendo in tal senso, in modo da regalare un laterale di assoluto livello al nuovo tecnico dell’Inter.

Proprio sugli esterni, in questa prima fase, sta ruotando il mercato dell’Inter. Si parla molto del possibile addio di Achraf Hakimi, che potrebbe essere il grande sacrificato, ma in entrata è caldo il nome di Emerson Palmieri. Già obiettivo ai tempi di Antonio Conte, il laterale potrebbe ben presto tornare in auge. Anzi, il suo nome è uno dei più caldi per i nerazzurri in questa fase del calciomercato. Di seguito le ultime novità sulla trattativa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, Emerson Palmieri prima colpo per Inzaghi: ostacolo Chelsea

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Palmieri è sicuramente il preferito per rinforzare la fascia sinistra. Con il Chelsea c’è già stato un primo contatto, favorito da un intermediario. L’ostacolo al buon esito della trattativa è costituito ancora dalle alte richieste dei Blues, che valutano il laterale 20 milioni di euro. Cifra che l’Inter è convinta di abbassare, visto il contratto in scadenza nel 2022 e la volontà del calciatore di rientrare in Italia, manifestata anche dall’agente ai microfoni di Calciomercato.it.

Parallelamente, l’Inter lavora sul calciomercato in uscita. Oltre al nome di Achraf Hakimi, da tenere in considerazione l’addio di Ivan Perisic. Il croato può tornare in Bundesliga, ma in ogni caso l’Inter non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2022. Per la fascia destra, in calo, invece, le quotazioni di Alessandro Florenzi.