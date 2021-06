Barella è approdato all’Inter due estati fa ed è in scadenza a giugno 2024. Presto i nerazzurri potrebbero accelerare per il rinnovo

Nicolò Barella è uno dei pezzi pregiati di un’Inter costretta a vendere uno se non due dei suoi big a causa dei ben noti problemi di natura economico-finanziaria. Al pari di Lukaku e probabilmente Bastoni, però, il classe ’97 è molto molto meno cedibile degli altri. Tradotto: servirebbe davvero una proposta clamorosa, pazzesca (70-80 milioni se non di più?) per il via libera alla partenza della mezz’ala sarda, nei piani del club il futuro capitano. Su Barella, però, ci sono alcune delle cosiddette grandi del calcio europeo, tra queste – stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna – il Real Madrid tornato nelle mani di Carlo Ancelotti che ha senz’altro i mezzi per creare ‘apprensione’ fra i tifosi interisti. Non caso, inolte, il tecnico di Reggiolo è notoriamente un estimatore del numero 23 di Inzaghi.

Per ‘DefensaCentral.com’ le ‘Merengues’ fanno comunque sul serio per Barella. Difatti c’è già una sorta di strategia per provare a strapparlo all’Inter, strategia che prescinde dalla cessione di tre centrocampisti tra Casemiro, Valverde, Kroos, Modric (fresco di rinnovo e del quale Barella, a detta di alcune fonti ispaniche, raccoglierebbe l’eredità), Isco Ceballos, Odgaard (entrambi di rientro dal prestito all’Arsenal) e il baby Blanco.

Calciomercato, maxi offerta Real per Barella: ma l’Inter pronta a blindarlo

Il Real insomma può raggranellare un maxi tesoretto dalla vendita di almeno tre dei sopracitati, dandosi la possibilità di tentare l’Inter con una offerta ‘shock’ per Barella, in scadenza a giugno 2024 con la trattativa per il rinnovo – e annesso aumento dell’ingaggio fino a circa 4,5 milioni – che presto potrebbe subire una impennata.