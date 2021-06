Annuncio ufficiale dei campioni d’Europa: il Chelsea ufficializza il rinnovo di contratto di Tuchel che firma fino al 2024

Tuchel rinnova con il Chelsea: dopo la vittoria in Champions League arriva il prolungamento di contratto fino al 2024. Il club inglese ha annunciato che “il contratto di Thomas Tuchel è stato prolungato di due anni, come concordato quando è entrato a far parte del Club”. Il manager tedesco è stato protagonista della rimonta in campionato, che ha portato i Blues al quarto posto, e della vittoria in Champions. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | Addio pesante: il regalo Champions del Chelsea!

Inevitabile la felicità dell’ex Psg che ha dichiarato: “Non riesco a immaginare un’occasione migliore per il rinnovo del contratto. Sono grato per l’esperienza e molto felice di far parte della famiglia Chelsea. Abbiamo ancora molto in arrivo: attendiamo con impazienza i prossimi passi”.