Jerome Boateng lascerà il Bayern Monaco a parametro zero: tra le opzioni più calde c’è anche la Serie A

Il Bayern Monaco ha rivoluzione il reparto difensivo, dando l’addio ad alcuni senatori protagonisti dei successi di questi ultimi 10 anni. Tutti a parametro zero, in tre hanno salutato in maniera commossa i bavaresi: Alaba è andato al Real Madrid, Javi Martinez e Boateng sono ancora in attesa di squadra. Per entrambi la pista Serie A è probabile, come vi abbiamo raccontato in queste ore lo spagnolo piace a Tare. Che ha avuto anche contatti con Jerome Boateng, per cui però c’è anche la Roma.

Sul centrale tedesco invece alcuni giorni fa si era parlato anche di cartellino offerto a Inter e Juventus, dunque attorno a lui c’è movimento. Boateng compirà 33 anni a settembre, ma ha un’idea precisa sul futuro. L’ormai ex Bayern ha parlato ai microfoni di ’51’: “Non so ancora dove andrò, ma ho già le idee chiare. Ho fatto molto bene nella scorsa stagione, non ho perso nemmeno una partita per infortunio. Nelle mie attuali condizioni posso giocare ai massimi livelli per altri 2-3 anni“. Dunque la priorità per lui sarà un club in grado di garantirgli un livello alto, la Serie A resta alla finestra.