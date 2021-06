SONDAGGIO CM.IT – Calciomercato, Pjanic ‘bocciato’!

Nel sondaggio di Calciomercato.it, verdetto impietoso sul futuro di Miralem Pjanic, tornato nel mirino della Serie A

Giorni caldi di mercato per diversi giocatori, per i quali si è acceso l’interesse di numerose squadre. Tra questi, Miralem Pjanic, la cui avventura al Barcellona è stata decisamente deludente rispetto alle aspettative. Il bosniaco ha trovato pochissimo spazio con Koeman e la società blaugrana valuta una sua cessione, soprattutto alla luce del probabile arrivo di Wijnaldum in un reparto dove la concorrenza è già elevata. E così, l’ex Juventus potrebbe ritornare in Serie A.

Nel suo sondaggio odierno, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter a quale squadra in Serie A Pjanic avrebbe fatto più comodo. Bocciatura clamorosa per il bosniaco, dato che a vincere è stata l’opzione ‘nessuno’, votata dal 38,9% dei partecipanti al sondaggio. Il 26,9% lo vedrebbe bene di nuovo alla Juventus, sotto l’egida di Allegri. Ancora meno quotate le opzioni Milan (18,3%) e Inter (16%).