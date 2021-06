Arrivano le parole di Emerson Palmieri, terzino dell’Italia, alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca in amichevole

L’Italia domani scenderà in campo contro la Repubblica Ceca, alle 20:45, dopo la vittoria contro San Marino. Alla vigilia dell’amichevole, oltre al ct Roberto Mancini, ha parlato anche Emerson Palmieri. Il terzino sinistro ha appena vinto la Champions League con il Chelsea insieme al compagno di squadra Jorginho. Di seguito, le parole dell’ex terzino della Roma in conferenza: “Vogliamo vincere ed essere protagonisti all’Europeo. E’ un’amichevole, ma è una partita importante”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Lautaro Martinez: “Dopo tre mesi volevo andarmene” | Retroscena su Icardi

Sulle italiane in finale di Champions – “La Juventus è arrivata due volte in finale negli ultimi anni. Noi al Chelsea abbiamo una bella squadra, ma c’è tanto Tuchel in questo. Dobbiamo pensare a fare quello che sappiamo, abbiamo avuto la mentalità di vincere ed essere protagonisti negli ultimi anni”.

Sul mercato – “Ora sto vivendo un sogno nel giocare l’Europeo, sono qui per dare il mio meglio per vincere. Da mesi si parla del mio ritorno in Serie A, ma adesso non voglio nemmeno pensarci. Non m’interessa, vivo il presente e voglio fare di tutto per vincere l’Europeo”.