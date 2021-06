Inter, Lautaro: "Dopo tre mesi volevo andarmene, Icardi mi ha aiutato"

Le parole di Lautaro Martinez sulla sua esperienza all’Inter, un inizio difficile dov’è arrivato l’aiuto di Icardi

Dal ritiro della nazionale argentina, Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘La Nacion‘, parlando della sua esperienza all’Inter e anche del suo approdo in nerazzurro. Di seguito, le parole del ‘Toro‘: “Ausilio era venuto a trovarmi a Buenos Aires, io gli chiesi subito se la 10 fosse libera. Mi avvisarono, mi dissero che l’avevano indossata giocatori come Baggio, Ronaldo, Sneijder. Ma fui irremovibile. Per me era come una sfida, ho firmato e fatto la foto con la 10″.

Inter, Lautaro parla di Icardi

Lautaro Martinez si è poi soffermato sulla sua prima stagione all’Inter: “Sapevo di dover passare un periodo di adattamento, ma non pensavo fosse così duro. Dopo tre mesi già volevo andar via dall’Inter, non ce la facevo più. Ero come impazzito, prendevo l’auto e uscivo da solo“. El Toro parla di Icardi: “Mi ha dato una mano gigantesca, le cose sono migliorate. Ho giocato di più nella seconda stagione e poi ho vinto lo scudetto. Sono felice”.