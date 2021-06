Coronavirus, nuovo report della Fondazione GIMBE: situazione in miglioramento per gli ospedali ma i criteri per la zona bianca scarseggiano

La lotta al Coronavirus in Italia procede senza sosta. Al tal proposito il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE ha svelato, nel consueto report settimanale, i dati in merito al territorio italiano che vanno dal 26 maggio al 1 giugno 2021, in relazione alla settimana precedente. Va registrata a tal proposito un’ulteriore diminuzione di nuovi casi (22.412 vs 30.867) e decessi (720 vs 1.004). Forte calo anche per i casi attualmente positivi (225.751 vs 268.145), così come le persone in isolamento domiciliare (218.570 vs 258.265), i ricoveri con sintomi (6.192 vs 8.557) e le terapie intensive (989 vs 1.323).

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Olanda, positivo al Coronavirus | Addio Europei

A fare inoltre il punto della situazione ci ha pensato come di consueto Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE: “Da 11 settimane consecutive si conferma il trend in discesa dei nuovi casi, sia per la ridotta circolazione del virus, come dimostra la riduzione del rapporto postitivi/casi testati, sia per la diminuzione dell’attività di testing. Da metà aprile sono in costante calo anche i decessi, che nell’ultima settimana si attestano in media poco sopra i 100 al giorno”.

Renato Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE ha inoltre affermato: “Grazie alle coperture vaccinali di anziani e fragili continua il progressivo svuotamento degli ospedali. L’occupazione dei posti letto COVID a livello nazionale si attesta al 10% in area medica e all’11% in terapia intensiva, con tutte le Regioni sotto le soglie di allerta”.