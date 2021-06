Coronavirus, bollettino 3 giugno: 1.968 nuovi casi e 59 morti

Il Ministero della Salute ha pubblicato il consueto bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus. I dati del 3 giugno

Sono 1.968 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 2.897. I tamponi effettuati sono 97.633, contro i 226.272 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2% (ieri 1,3%). Sono 59 i morti, 41 i pazienti in meno in terapia intensiva. Lo ha reso noto il Ministero della Salute nel consueto bollettino giornaliero. Le terapie intensive sono in totale 892, mentre le vittime in totale 99.785. Sono 3.893.259 le persone guarite dall’inizio della pandemia. Infine, i ricoverati con sintomi sono 5.717 (-141), 198.953 le persone in isolamento domiciliare.