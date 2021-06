Calciomercato, il futuro di Thomas Gutierrez | Tra River e San Lorenzo

Il futuro di Thomas Gutierrez, difensore del River Plate, resterà in bilico almeno fino alla prossima settimana

Il River Plate si coccola i suoi gioiellini. O almeno ci prova, visto che Marcelo Gallardo può sì contare sui propri giovani, ma deve anche guardarsi intorno dalla concorrenza. E’ il caso del San Lorenzo, che ha messo gli occhi su Thomas Gutierrez. Difensore centrale classe 2000, pur non avendo mai esordito in Primera Division potrebbe andar via in virtù di una grande offerta del Ciclon.

Infatti, il San Lorenzo potrebbe convincere Thomas Gutierrez a lasciare il River -che gli ha offerto il rinnovo- attraverso il progetto del club e, chiaramente, un miglioramento contrattuale. La decisione definitiva verrà presa dal giocatore la prossima settimana: Ciclon o Millonarios.