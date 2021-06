Il Barcellona pronto a tutto per trattenere Messi: l’offerta di Laporta è incredibile, ma prevede due anni lontano dal Camp Nou

Il futuro di Leo Messi potrebbe decidersi a breve. L’argentino ormai quasi un anno fa era praticamente a un passo dall’addio, la presenza di Bartomeu lo stava spingendo via a parametro zero. Poi il cambio di presidenza, il rinnovo di un anno e ora la stessa situazione contrattuale. Stavolta Laporta ha previsto un’offerta mai vista, come la definisce ‘Repubblica’, per Lionel Messi. Nella proposta del Barcellona al suo numero 10, infatti, oltre a delle cifre incredibili è programmata anche un’avventura lontano dalla Spagna per poi tornare.

In particolare, secondo il quotidiano l’offerta di Laporta è quella di giocare per altre due stagioni con il Barcellona a qualcosa come 35 milioni di euro netti. Dopo questo ‘pieno’, Messi andrebbe a giocare in USA, nella Major League Soccer dove lo aspetta a braccia aperte David Beckham all’Inter Miami. Durante l’avventura statunitense, in ogni caso, l’argentino resterà comunque legato al Barcellona in qualità di ambasciatore del club. Poi, al termine di questo biennio, il rientro in blaugrana per cinque anni da dirigente. A far pendere l’ago della bilancia verso il sì potrebbe anche essere la moglie Antonella. Senza dimenticare l’arrivo dell’amico e connazionale Sergio Aguero.