Calciomercato Juventus e Milan, Guardiola lo manda via | Sfida infuocata

Calciomercato Juventus e Milan, occasione dal Manchester City: Guardiola rinuncia al top player, pista interessante

Ancora una volta, il Manchester City non è riuscito a vincere la Champions League. Al termine di una stagione entusiasmante, sembrava la volta buona, ma, in finale, la squadra di Guardiola ha ceduto per 1-0 al Chelsea. Una delusione non da poco per la squadra di Guardiola. Il tecnico catalano guarda al futuro e, questa volta, sembra intenzionato ad andare a caccia di un grande centravanti ‘classico’, per meglio capitalizzare la mole del suo gioco. I nomi sul piatto sono quelli di Haaland, Lukaku, Kane. Ma servirà una cessione di livello per fare spazio nella rosa a un acquisto simile. E stando a quanto riportato in Inghilterra c’è già un primo indiziato.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Bernardo Silva

Si tratta di Bernardo Silva, che ha fatto molto bene nelle sue quattro stagioni con i ‘Citizens’. Ma Guardiola sembra poter fare a meno di lui e i principali club europei drizzano le antenne. In particolare, come riferito dal ‘Telegraph’, le squadre che disputeranno la Champions League in Spagna, Francia e Italia coltivano speranze più o meno concrete. In Liga, il Barcellona appare piuttosto interessato, mentre in Serie A il nome del portoghese appare caldo per Juventus e Milan, a caccia di un rinforzo di grande spessore. Bianconeri e rossoneri pronti a sfidarsi, con i primi, visti i buoni rapporti con il suo agente Jorge Mendes, stesso procuratore di Cristiano Ronaldo, che potrebbero partire leggermente avvantaggiati.