Calciomercato Juventus, Carnevali sul futuro di Locatelli | Decisione presa

La Juventus valuta diversi colpi in entrata sul calciomercato. Il nome di Manuel Locatelli continua a essere uno dei più ambiti per il centrocampo: nuovo annuncio

La Juventus sta programmando la prossima stagione, cercando il profilo giusto per puntellare la rosa sul calciomercato. Uno dei reparti su cui la Vecchia Signora dovrà intervenire primariamente è certamente il centrocampo. In particolare, nell’annata appena conclusa, i bianconeri hanno evidenziato diversi problemi in regia e nella continuità degli interpreti scelti nella zona nevralgica del campo.

Per questo, è proprio lì che la Juventus dovrà intervenire primariamente per tentare di rinforzare la rosa con un nome di livello che possa innalzare il livello della squadra. Uno dei principali interpreti in quella zona del campo è Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo ha evidenziato una crescita netta in quella zona del campo. Il suo futuro resta in bilico, con i bianconeri pronti all’assalto. Quest’oggi, però, sono arrivate nuove dichiarazioni che allungano i tempi per il colpo in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, colpo Locatelli: l’annuncio di Carnevali

Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Locatelli ai microfoni di ‘TuttoSport’, sottolineando il possibile addio del calciatore, ma al momento giusto: “Siamo aperti a tutto e cercheremo di accontentare Locatelli, però non abbiamo l’esigenza di vendere nessuno”. Evidenzia poi come per il calciatore siano in cantiere anche offerte dall’estero e come il Sassuolo preferirebbe cederlo senza contropartite tecniche.

Sui tempi dell’affare poi aggiunge: “Siamo aperti a tutto e cercheremo di accontentare Locatelli, però non abbiamo l’esigenza di vendere nessuno”. In ogni caso, ogni mossa è rimandata dopo Euro2020: “Ci auguriamo che Manuel sia protagonista con l’Italia. Vorremmo rimandare ogni trattativa a dopo l’Europeo”.