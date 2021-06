Mino Raiola sarebbe tornato a a parlare con il Milan, per sondare la disponibilità a trattare il rinnovo di Donnarumma. Ad affermarlo è il giornalista Marcotti

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al Milan si concluderà ufficialmente il prossimo 30 giugno ma l’acquisto di Mike Maignan e le parole, di qualche giorno fa, di Paolo Maldini hanno già scritto la parole fine. Mino Raiola è a lavoro per trovare la giusta sistemazione al suo assistito. In questi giorni si sono rincorse le voci attorno al portiere della Nazionale di Roberto Mancini ma come raccontato da Calciomercato.it, in pole per Donnarumma c’è la Juventus ma attenzione soprattutto al Barcellona, che sta riflettendo se puntare su ter Stegen o meno.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma: Raiola ci riprova

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Dybala tagliato: “Abbiamo bisogno di gente pronta”

Mino Raiola, come detto, vuole offrire il meglio al proprio assistito e non si può escludere nessuna pista. L’agente italo-olandese, secondo quanto svelato dal collega di ESPN, Gabriele Marcotti, attraverso Twitter, sarebbe tornato a sondare il terreno con il Milan per capire se ci fossero i presupposti per riavviare una trattativa per il prolungamento del contratto del portiere.

Un’ipotesi questa, ritenuta improbabile, anche dallo stesso Marcotti, che sottolinea come il Milan abbia deciso di puntare su Maignan, dopo non aver ricevuto risposta da Donnarumma. Raiola, inoltre, dovrebbe accettare le condizioni di Maldini. Appare evidente, come detto, che il futuro del classe 1999 sarà altrove, lontano dai rossoneri.