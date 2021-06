La Juventus ha necessità di intervenire a centrocampo: la società ha chiesto al calciatore di non prendere impegni

La Juventus di Allegri sta per nascere. L’allenatore oggi si è presentato alla Continassa per un vertice che servirà a delineare le mosse della società sul mercato. Lì dove un’esigenza è chiara: rinforzare il centrocampo. Da qualche giorno si è tornato a parlare di un possibile ritorno di Miralem Pjanic in bianconero. Il bosniaco è in uscita dal Barcellona dopo una stagione decisamente negativa.

Della possibilità di rivedere l’ex Roma a Torino ha parlato Luca Momblano a ‘juventibus’: “Su Pjanic ci sono dei feedback, è una pista da non cancellare. I rumors erano condizionati dall’ambiente Pjanic: si è parlato di un calciatore che si era fatto vivo con lo staff di Allegri”.

Proprio dai collaboratori del tecnico toscano sono arrivati dei segnali di apertura: “Non hanno rispedito al mittente il ritorno di Pjanic. Può essere un affare clamoroso in prestito annuale. Il Barcellona pare voler disinvestire, probabilmente anche nello spogliatoio non ha ingranato. Questa pista va lasciata sospesa”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Juventus, Allegri arriva alla Continassa: primo vertice con Agnelli

Calciomercato, la Juventus ‘blocca’ Pjanic

Qualcosa di più di una semplice ipotesi, secondo quanto affermato da Momblano. Il giornalista ha, infatti, aggiunto: “Pare che la Juventus o chi ritiene di fare il mercato in questo momento, abbia detto a Pjanic di non prendere impegni per 2-3 settimane perché se ci sono le condizioni per fare un affare a basso costo, non lo escludono”.