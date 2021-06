Calciomercato Inter, rinnovo D’Ambrosio: le ultime

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di D’Ambrosio: il difensore è in scadenza con i nerazzurri, la situazione

Inter al lavoro sul mercato, sul fronte esterno ma anche interno. Nerazzurri alle prese in particolare con il rinnovo di Danilo D’Ambrosio. Il difensore è in scadenza il 30 giugno, ma esiste un’opzione a favore del club per il rinnovo per un’altra stagione, dunque fino al 2022.

A quanto si apprende, l’Inter avrebbe esercitato l’opzione, ma la sua permanenza a Milano non è ancora certa, le discussioni sono in corso. Per D’Ambrosio hanno sondato il terreno Napoli e Lazio di recente, come raccontato da Calciomercato.it.