Tutti pazzi per Giacomo Raspadori, giovane attaccante italiano convocato anche da Mancini per gli Europei. Piace a Milan e Inter

La stagione di Giacomo Raspadori ha convinto tutti. Il giovane attaccante del Sassuolo classe 2000 è riuscito a imporsi nella seconda fase dell’ultimo campionato di Serie A, raggiungendo quota 6 reti e 3 assist, ed impressionando anche il ct Mancini che ha deciso di sceglierlo per la lista di EURO 2020. Investitura importante che alimenta il desiderio di diverse big, italiane e non solo, di aggiudicarsi le prestazioni del talento coltivato da De Zerbi. Raspadori con una crescita impressionante, ed un potenziale da grande attaccante è già finito sulle bocca di tutti in Serie A, attirando in particolar modo l’attenzione di Inter e Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, dall’Inter al Milan fino alle sirene estere: tutti pazzi per Raspadori

Il Sassuolo se lo tiene stretto e non vuole fare un prezzo ma secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ le milanesi fanno sul serio e sono attente al futuro di Raspadori. Per i nerazzurri potrebbe essere idea concreta in caso di una chiamata irrinunciabile per Lautaro Martinez, mentre il Milan vorrebbe, oltre all’esperto Giroud, un attaccante più giovane e futuribile. Il ragazzo può vantare inoltre il biglietto da visita della doppietta di campionato a San Siro.

Occhio però anche alle sirene estere, in particolare dalla Francia per Raspadori, che piace al Marsiglia che a gennaio si vide rifiutare un’offerta da 10 milioni di euro. Il prezzo oggi è destinato a salire e non vanno sottovalutate anche concorrenti dalla Germania, con Lipsia e Eintracht Francoforte in particolare in prima fila. In ogni caso la famiglia Raspadori e l’agente, Tullio Tinti, hanno l’obiettivo di continuare la crescita senza scossoni particolari.