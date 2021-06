L’Atletico Madrid potrebbe a breve sferrare l’assalto a Lautaro Martinez. Come sostituto l’Inter valuta un giocatore in scadenza di contratto. Ecco l’ostacolo

La sola cessione di Hakimi, in attesa che il Psg rilanci dopo l’iniziale offerta da 60 milioni respinta dall’Inter, potrebbe non bastare al club nerazzurro per ottemperare alle esigenze di cassa e bilancio. L’altro indiziato al ‘sacrificio’ resta sempre Lautaro Martinez, per il quale ora sembra essere davanti a tutti l’Atletico Madrid. Del resto Simeone va pazzo per l’argentino, soffiatogli dall’ex compagno interista Zanetti – con la complicità di Milito, al tempo Ds del Racing – nell’inverno del 2018 per circa 25 milioni di euro bonus compresi. Stando a ‘sportmediaset.it’ adesso il ‘Cholo’ sta spingendo davvero tanto con la sua proprietà affinché metta sul piatto la cifra richiesta da Marotta e soci, ovvero 80 milioni di euro.

Ma chi al posto di Lautaro? La medesima fonte fa un nome clamoroso: Memphis Depay, un nome per l’Inter già in realtà anticipato mesi fa da Calciomercato.it. Per ‘sportmediaset.it’ è sceso in campo nientemeno che Lukaku, il quale avrebbe messo direttamente in contatto l’Ad Marotta con l’attaccante olandese, suo grande amico e fra meno di un mese svincolato visto che è in scadenza con il Lione.

Calciomercato Inter, Depay erede Lautaro: ma l’olandese è vicinissimo al Barcellona

Va detto, però, che il 27enne di Moordrecht (accostato anche a Juve e Milan) è dato vicinissimo al Barcellona, a maggior ragione ora che Koeman – suo sponsor in blaugrana – è stato confermato dal presidente Laporta per la prossima stagione.