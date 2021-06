A Calciomercato Show, su CMIT TV, Damiano Coccia ‘Er Faina’ ha parlato del possibile sacrificio di de Vrij in casa Inter

A Calciomercato Show, in onda sul canale Twitch di Calciomercato.it, Damiano Coccia ‘Er Faina’ ha parlato di un’altra possibile cessione eccellente in casa Inter. Non solo Hakimi, infatti, che è nel mirino del PSG. Il club nerazzurro ha necessità di fare cassa ed il possibile sacrificio potrebbe essere quello di Stefan de Vrij. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, super plusvalenza con de Vrij

Questa la rivelazione di Damiano ‘Er Faina’ a CMIT TV: “So che venderanno de Vrij. È arrivato a parametro zero dalla Lazio e permetterebbe all’Inter di mettere a bilancio una super plusvalenza, più importante rispetto ad Hakimi”. Staremo a vedere.

La situazione in casa Inter, come più volte detto, non è certamente delle migliori e cedere per far cassa, in questa prima fase del calciomercato, è fondamentale. E’ innegabile che de Vrij, tra i principali protagonisti della vittoria dello scudetto, non faticherebbe a trovare squadra. D’altronde i difensore forti – e de Vrij potrà dimostrarlo anche ai prossimi Europei, indossando la maglia dell’Olanda – sono sempre più merce rara.