La Juventus non perde di vista un importante obiettivo per l’attacco: il calciatore, però, sarebbe ad un passo dalla firma con il Barcellona

Juventus concentrata sul futuro della propria rosa. I bianconeri, dopo il ritorno di Allegri, stanno pianificando le mosse di mercato per potenziare il proprio gruppo squadra. Saranno necessari alcuni interventi per lasciarsi alle spalle una stagione certamente al di sotto delle aspettative. In particolare, qualche rilevante modifica potrebbe arrivare nel reparto offensivo. Se Dybala con il tecnico livornese ha più chances di restare e rinnovare il contratto, lo stesso non si può dire di Cristiano Ronaldo. La società, quindi, ha inserito diversi nomi nella lista delle preferenze per i possibili acquisti, ma uno di questi sarebbe ad un passo dalla firma con il Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, bordate su Dybala: “È un errore!”

Calciomercato Juventus, addio Depay: firma vicina

Stiamo parlando di Memphis Depay, centravanti in forza al Lione. L’olandese ha il contratto in scadenza il 30 giugno e rappresenta una grande opportunità a parametro zero. La punta ha, infatti, voglia di trasferirsi in un top club per realizzare il grande salto nella carriera ed è pronto a dire addio ai francesi dopo ben 5 anni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Milan e Juventus | Da Ronaldo a Giroud e Lautaro: così cambiano gli attacchi!

Stando a quanto riferisce ‘Sport.es’, il classe ’94 sarebbe ad un passo dalla firma del contratto con il Barcellona. La volontà dell’attaccante – che recentemente aveva dichiarato di non essere ancora sicuro della sua prossima destinazione – sarebbe, perciò, quella di vestire i colori blaugrana nella prossima stagione. Ora le parti avrebbero raggiunto l’intesa sulla base di un triennale con una clausola bassa e uno stipendio non troppo elevato. A breve potrebbe arrivare l’ufficialità di Depay al Barcellona e la Juventus dovrà puntare il mirino su altri profili.

Emanuele Tavano