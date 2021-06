L’avvocato Cascella, ex membro del Tas, ha parlato dello scontro Uefa-Superlega, che vede coinvolta chiaramente anche la Juventus

Nel corso della diretta di CMIT TV, è intervenuto l’avvocato Angelo Cascella. L’ex membro del Tas ha fatto il punto sulla situazione legata alla Superlega: “Penso che non possa esserci un vincitore da questa vicenda, perché sotto certi aspetti è drammatica ed è arrivata probabilmente ad un punto di non ritorno – ammette Cascella-. Ritengo che la cosa ideale sarebbe stata quella di cercare una soluzione condivisa per tutti i soggetti coinvolti. Dopo che ci sono stati i primi recessi tutti quanti credevano che le cose si fossero rasserenate, ma in realtà c’è un qualcosa di grosso che stava covando e non può non fare dei feriti”.

Possibili scenari – “Se le società dovessero ottenere una vittoria, ciò stravolgerebbe tutto il panorama sportivo che abbiamo avuto fino ad oggi, viceversa se l’UEFA dovesse avere la meglio, sanzionando Juventus, Real Madrid andrebbe a sconvolgere la Champions League, ad esempio nel discorso dei diritti televisivi”.

Attesa per le sanzioni – “Al momento non c’è ancora una sanzione effettiva da parte dell’UEFA – prosegue l’avvocato -, intanto non sappiamo quando deciderà, avrà i suoi tempi e qualche mese potrebbe anche prenderselo, ipotizziamo due o tre. Credo che la partita più delicata si giochi sull’ambito del diritto comunitario che prevale su tutto. Qualora dovesse essere ritenuto dagli organi comunitari che la sanzione, l’atteggiamento e l’operare in esclusiva dell’UEFA non sono conformi o se è stata conforme, equa e non sproporzionata. Ricordiamoci che le società in oggetto partono da questa situazione, che hanno contribuito a creare, ma che diventa poi complicata”