Ora è ufficiale: la FIFA sanziona il PSG per la violazione delle regole sulla Third Party Influence nel trasferimento di Icardi dall’Inter

È arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Commissione Disciplinare della FIFA riguardo alla sanzione nei confronti del PSG per l'affare Icardi con l'Inter. Gli addetti al FIFA Transfer Matching System (TMS) si sono soffermati sulla clausola 6 del contratto messo in essere da parte dei due club: "L'Inter ha diritto ad un ulteriore ammontare di 15 milioni di euro nel caso in cui il PSG dovesse vendere il giocatore ad una squadra italiana nel corso della finestra di mercato estiva del 2020".

La Commissione Disciplinare della FIFA comunica: “Il PSG ha violato una rilevante previsione del regolamento relativo alla Third Party Influence”. Per questo motivo, la FIFA “ordina al PSG di pagare 10mila franchi svizzeri”.