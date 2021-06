CMIT TV | Capparelli, Napoli femminile: “Campionato poco competitivo”

Livia Capparelli, calciatrice del Napoli femminile, è intervenuta in diretta su CMIT TV: “Mi ispiro ad Alia Guagni, Cafù e Zanetti”

Nel corso dello speciale mercato della CMIT TV, è intervenuta in diretta Livia Michelle Capparelli. La calciatrice classe ’97 del Napoli femminile ha parlato del momento che sta attraversa il movimento calcistico femminile: “Secondo me siamo in una fase di transizione, per tanto tempo è stato lasciato a se stesso. Negli ultimi anni ci sono stati un po’ di cambiamenti, intanto con l’ingresso di alcune società professionistiche, ma lo slancio se non sbaglio credo sia dovuto all’introduzione di una legge di avere almeno un under 12 del femminile, cosa che prima era assolutamente inesistente. Anche io non avevo mai visto una femmina giocare a calcio prima dei 15 anni”.

Un movimento in continua crescita, soprattutto negli ultimissimi anni, ma che ha ancora molto in cui poter migliorare. “Ci mancano gli anni di esperienza del settore. Ad oggi la Juventus fa un campionato poco competitivo, le squadre estere hanno competizioni di livello maggiore, sicuramente deve crescere tutto l’insieme. Il distacco fisico e quel lato si sviluppa soprattutto con l’allenamento”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Livia Capparelli: “Io tra calcio e studio. Mi ispiro ad Alia Guagni”

La calciatrice del Napoli femminile, ai microfoni di Calciomercato.it, ha rivelato quali sono le sue fonti di ispirazione in questo sport: “A livello femminile mi ispiro ad Alia Guagni senza dubbio. In generale i video che guardo più spesso sono quelli di Cafù e di Zanetti“. Riguardo al tifo, invece, nessun dubbio: “Io non tifo perché ho sempre giocato io la domenica e non seguo molto il calcio maschile, ma a casa tifano Lazio“.

Infine, Livia Capparelli ci ha parlato di quali sono le sue intenzioni per il futuro: “Mi sono affacciata quest’anno in Serie A e spero di rimanerci. Mi sto lasciando un paio di anni oppure vado a studiare. Soprattutto se hai la possibilità di studiare e se ti piace, personalmente nel femminile non girano i soldi che potrebbero portarmi a lasciare lo studio”.