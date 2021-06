Calciomercato, futuro Conte | Le ultime dall'Inghilterra sul Tottenham

Antonio Conte potrebbe ritornare in Premier League: il punto sulla trattativa col Tottenham dall’Inghilterra

Antonio Conte si è separato ufficialmente dall’Inter, rescindendo consensualmente il contratto che lo legava al club nerazzurro, che ha poi puntato su Inzaghi. L’allenatore è, al momento, senza squadra. Le richieste non mancano, e la pista più calda sembra essere quella del Tottenham, che ha anche messo gli occhi su Fabio Paratici, che ha detto addio alla Juventus dopo undici anni. Un ritorno in Premier League per Conte su cui dall’Inghilterra preferiscono fare chiarezza.

Tottenham, si raffredda la pista Conte

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports UK‘, infatti, la trattativa tra il Tottenham e Conte è effettivamente in corso. Tuttavia, c’è stato una sorta di rallentamento: resta una certa distanza tra le parti per le richieste salariali dell’allenatore sull’ingaggio. Bisognerà capire cosa succederà nei prossimi giorni, anche perché gli Spurs non avranno i ricavi della Champions League visto il settimo posto della stagione appena conclusa.