CM.IT | Il Sassuolo ripensa al colpo Real: Mario Gila punta la Serie A

Mario Gila, difensore di proprietà del Real Madrid, resta nei radar dei club di Serie A: il Sassuolo ci ha già provato nei mesi scorsi

Il Castilla di Raul ha sfiorato in questa stagione una storica promozione in Segunda Division, obiettivo che la seconda squadra del Real Madrid non centra dal 2012. Tra gli uomini chiave dell’undici blanco c’è Mario Gila, difensore centrale classe 2000, di cui potremmo sentir parlare molto in Italia nella prossima stagione.

Lo spagnolo ha recentemente rinnovato il suo contatto col Real fino al 2024, ma il Sassuolo nei mesi scorsi fu a un passo dal suo acquisto e potrebbe riprovarci. I neroverdi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, continuano a monitorarlo, e diversi club di Premier League ed Eredivisie si sono interessati alla sua situazione.

Calciomercato, il Sassuolo valuta Mario Gila del Real Madrid

Raul, da parte sua, lo stima moltissimo, e poiché, una volta ufficializzato Ancelotti, potrebbe continuare al timone del Castilla, il calciatore attenderà prima di prendere decisioni. Il club infatti gli ha prospettato per la prossima stagione sia la possibilità di restare, che quella di un trasferimento, magari in prestito.

Gila, titolare in 19 gare su 24 nella regular season del Castilla, ha brillato per le sue doti difensive e per la gestione del pallone nell’uscita dal basso, caratteristica sempre più richiesta tra i difensori moderni. In stagione ha trovato anche due volte la via del gol, una delle quali decisiva nel ‘miniderby’ vinto 2-1 in trasferta contro l’Atletico. Di solito tutto quello che sforna la ‘Fabrica’ madridista, in Italia funziona alla grande. Gila, al quale un’avventura in Serie A non dispiacerebbe, potrebbe essere il prossimo a dimostrarlo.